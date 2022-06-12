جامعة النجاح لوطن: فصل 5 من موظفي أمن الجامعة و 10 طلاب على خلفية الأحداث الأخيرة

رام الله - وطن: قال نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الادارية رائد الدبعي لوطن، ان ادارة جامعة النجاح قررت اليوم فصل 15 شخصا (5 من موظفي أمن الجماعة و10 طلاب) على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة.

واوضح الدبعي ان لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس عمداء الجامعة، أوصت في ختام عملها بفصل 5 من موظفي الأمن، و10 من طلاب الجامعة، وتمت المصادقة على تلك التوصية من قبل ادارة الجامعة واعتمادها، وتم تبليغ المعنيين من موظفين وطلاب بهذا القرار.

ولفت ان اللجنة قابلت قرابة 60 شخصا من طلاب وموظفين للوقوف على خلفية الاحداث، وأصدرت هذه التوصيات بناء على ذلك، والتي من بينها ضرورة التزام جميع الموظفين والطلاب بأنظمة وقوانين الجامعة واتخاذ الإجراءات للحفاظ على امن طلاب الجامعة وحقهم بالتعليم في أجواء آمنة.

وقال الدبعي انه "يحق لكل من اتخذ بحقه إجراء من طلاب وموظفين ان يمارس حقه في الاستئناف على القرار".

وكان طلاب من جامعة النجاح نظموا صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية امام مبنى الادارة في الجامعة، احتجاجا على احداث القمع الاخيرة التي وقعت في الجامعة.

وتجمع الطلاب امام مبنى الادارة في الحرم القديم، ورفعوا اللافتات الداعية الى توفير حياة جامعية آمنة، منددين بالقمع الذي شهدته الجامعة من قبل عناصر من أمن الجامعة وعناصر من الاجهزة الامنية بالزي المدني ضد طلاب وقمعهم وقفة طلابية نظمتها الكتلة الإسلامية في الجامعة، ضد اعتداءات أمن الجامعة على ممثلها.