لليوم الـ4 .. الأسير عبدالله البرغوثي يخوض معركة الأمعاء الخاوية

وطن: يواصل الأسير القسامي عبد الله البرغوثي، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع؛ احتجاجا على إقدام إدارة مصلحة سجون الاحتلال على عزله ومنعه من الزيارة.

وقالت ابنته تالا اليوم الأحد في تغريدة عبر تويتر: " بدأ والدي المهندس عبد الله البرغوثي المحكوم ب٦٧ مؤبد خوض معركة الأمعاء الخاوية لليوم الرابع على التوالي رداً على عنجهية إدارة السجون، والتي قامت بعزله ومنعنا من الزيارة بعد حصولنا على تصريح بعد عدة سنوات من المنع ..فلا تنسوا القائد في عتمة زنزانته".

وأكدت تالا أن منع والدها من الزيارات العائلية جاء عقب استصدار عائلته تصاريح زيارة مؤخرا، بعد حرمان لسنوات.

وفي 31 مايو الماضي، نقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسير عبد الله البرغوثي إلى زنازين سجن "ريمون".

والبرغوثي (50 عاما)، من أبرز الأسرى الذين واجهوا سياسة العزل الانفرادي على مدار سنوات طويلة متواصلة.

وقال نادي الأسير في بيان سابق له: "إن هذه الخطوة ما هي إلا عملية انتقامية تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقل البرغوثي".

ودخل عبد الله البرغوثي عامه الـ 20 أسيرا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقاله من قبل قوات خاصة إسرائيلية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بالصدفة، في الخامس من مارس2003.

ويذكر أن عبد الله البرغوثي محكوم بالسجن لـ (67) مؤبدا، إضافة إلى (5200) عامًا، وهو صاحب أطول حكم في التاريخ.

يشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعّدت من سياسة العزل الانفرادي منذ سبتمبر العام الماضي بعد انتزاع (6) معتقلين حريتهم من سجن جلبوع، حيث بلغ عدد المعتقلين المعزولين حتى نهاية مايو الماضي (29) معتقلاً.