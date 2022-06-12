روسيا تعلن تدمير مستودع للأسلحة الغربية في أوكرانيا

وطن: نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع في موسكو قولها إن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز من طراز كاليبر لتدمير مستودع كبير به أسلحة أمريكية وأوروبية في منطقة ترنوبل الأوكرانية.

وذكرت إنترفاكس نقلا عن الوزارة أن القوات الروسية أسقطت أيضا ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من دونيتسك وخاركيف في شرق أوكرانيا.

ومن جانب آخر، قال حاكم منطقة ترنوبل في إفادة عبر الإنترنت الأحد إن هجوما صاروخيا على مدينة تشورتكيف بغرب أوكرانيا أدى لتدمير منشأة عسكرية جزئيا وإصابة 22 شخصا.

وأضاف الحاكم فولوديمير تراش أن أربعة صواريخ سقطت على المدينة الواقعة على بعد 75 كيلومترا جنوبي ترنوبل الساعة 18:46 بتوقيت غرينتش السبت.

وتابع: “كل الصواريخ انطلقت من البحر الأسود. حدث دمار جزئي بمنشأة عسكرية ومنشآت مدنية. لم يقع قتلى لكن لدينا مصابون، نقل 22 شخصا إلى المستشفى”، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما.

وأضاف أن أربعة مبان سكنية تضررت.