هدم منزل في الطيرة في الداخل المحتل

وطن: هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، منزلا يعود لإحدى العائلات في مدينة الطيرة في الداخل المحتل، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الأحد.

والبيت يعود لأحد سكان الطيرة، وهو سامر تيتي، وقد هدمته سلطات الاحتلال بذريعة البناء دون ترخيص على أرض "زراعية" بسبب أزمة السكن، كما ذكر أقارب للعائلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الشرطة فرضت طوقا على المنطقة الغربية في الطيرة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل المكون من طابقين.

وذكر أقارب لصاحب المنزل أن البيت لم يكن مأهولا بالسكان، وهذه المرة الثانية التي تهدم السلطات منزلا يعود للعائلة خلال عامين.