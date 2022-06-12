"القسام" تكشف معلومات لأول مرة عن تطوير الطائرات المسيرة

رام الله - وطن: عرضت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة ونادرة لقائد هيئة أركان الكتائب محمد الضيف.

وتعود المشاهد الجديدة لعام 2006، حين ظهر الضيف عبر قناة الجزيرة في برنامج " في ضيافة البندقية".

ونشرت كتائب القسام فيلما جديدا يكشف معلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة.

وعرضت القسام فيلم "روح في جسدين" والذي يروي سيرة الشهيدين حازم الخطيب وظافر الشوا ويكشف عن دورهما في تطوير الطائرات المسيّرة وشبكة اتصالات المقاومة.

وكشفت القسام عن أن الشهيدين حازم الخطيب وظافر الشوا كانا محل ثقة لدى قادة كتائب القسام وخصوصا قائد أركان المقاومة محمد الضيف "ابو خالد"، وقابلاه في مواطن عدة. كما كشفت عن أن مهام الشهداء كانت تكاملية مع مهام الشهيد محمد الزواري مهندس الطائرات المسيرة في كتائب القسام.

ونشرت مقاطع مصورة للشهيد الخطيب أثناء مشاركته في تفكيك بقايا معدات وحدة سييرت متكال الصهيونية، التي كشفتها المقاومة الفلسطينية شرق مدينة خان يونس عام 2018، والتي كانت تهدف لاختراق منظومة الاتصالات في كتائب القسام.

وأوضحت الكتائب في الفيلم أن الشهيد الشوا كان أحد الاستشهاديين قبل سنوات، مشيرة أن الشهيدين كان لهم بصمة واضحة في عملية السهم الثاقب شرق غزة عام 2004 ضد جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.