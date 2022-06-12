تأبين الشهيد المحامي محمد حسن عساف

وطن: نظمت نقابة المحامين واللجنة الفرعية لنقابة المحامين في محافظة قلقيلية بالاشتراك مع اقليم قلقيلية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان مهرجان تأبين للشهيد المحامي محمد حسن عساف في بلدة كفر لاقف.

وحضر التأبين نقيب المحامين المحامي سهيل عاشور واعضاء مجلس نقابة المحامين ورئيس اللجنة الفرعية المحامي تيسير ابو عامر وعضو اللجنة المحامي عمرو شواهنه والمحامية فداء سليمان ونائب محافظ محافظة قلقيلية اللواء حسام ابو حمده، وممثل اقليم قلقيلية مروان مضر واعضاء الاقليم ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان وموظفي الهيئة ورئيس فرع فلسطين للمنظمة العربية للمحامين الشباب المحامي عميد مبسلط ورئيس مجلس قروي كفر لاقف نايف جبر واعضاء المجلس وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار سابقا ومدراء الاجهزة وافراد الشرطة ومدراء وموظفي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية واهل وذوي الشهيد والمحامين في محافظة قلقيلية والعديد من المحامين من المحافظات الأخرى.

وافتتح مراسم التأبين عضو اللجنة الفرعية الاستاذ شواهنه واستمع الحضور لتلاوة ايات من القران الكريم ووقفة حداد وقراءة الفاتحة لروح الشهيد والشهداء من ثم السلام الوطني الفلسطيني، وكلمة لنائب محافظ محافظة قلقيلية اشاد بها بأعمال الشهيد البطولية ومواقفه ضد الاحتلال ومستوطنيه، ووجه الشكر لنقابة المحامين على وفائها تجاه ابنائها المحامين وتلاها كلمه لنقيب المحامين سهيل عاشور اشار الى عمل المحامي الشهيد ورباطه ومواجهته الآت البطش الصهيوني.

وتلاها كلمه لاهل وذوي الشهيد واخرى لممثل الاقليم الذي ابرز بها دور الشهيد ودفاعه عن ارضه ووطنه ونهج الاحتلال في اغتيال الطفولة واغتيال الحلم الفلسطيني.

وتحدث رئس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان الذي عدد مناقب الشهيد واعماله البطولية والتزامه تجاه عمله النضالي ومواجهته واشتباكه مع الاحتلال في كل المواقع والاراضي المهددة، وتوجه بالشكر لنقابة المحامين على هذا التأبين.

واختتمت مراسم التأبين بتكريم والد وعائلة الشهيد بدرع من نقابة المحامين ودرع من حركة فتح اقليم قلقيلية ودرع من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ودرع من فرع فلسطين للمنظمه العربيه للمحامين الشباب ودرع من زملاء الشهيد في كفر لاقف