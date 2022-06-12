مانشستر يونايتد يصدر قائمة بالراحلين

وطن: أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، قائمة بأسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل (2022-2023).

وقال مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم سيرحلون فور نهايتها، مما يعني رحيل كل من، الأوروغوياني إدينسون كافاني، الإنجليزي لي غرانت، الإنجليزي جيسي لينغارد، الإسباني خوان ماتا، الصربي نيمانيا ماتيتش، والفرنسي بول بوغبا.

كما سيرحل خمسة لاعبين من أكاديمية فريق "الشياطين الحمر" يوم 30 يونيو الجاري، عندما تنتهي عقودهم.

وحصل الثلاثي ديماني ميلور، ريس ديفيني وكونور ستانلي على دعم في إيجاد أندية جديدة. وشارك ميلور في مباراة واحدة مع الفريق الأول، حيث لعب في مباراة الدوري الأوروبي مع أستانا في عام 2019، ليضمن أنه شارك في كل فرق مانشستر يونايتد.

وأعلن الحارس باول وولستون أنه اضطر للاعتزال في مايو الماضي، بسبب الإصابة، ويظل الحارس على تواصل مع النادي حيث يبدأ المرحلة الجديدة في مسيرته العملية.

في الوقت نفسه، سيواصل باول ماكشين دوره التدريبي مع مرحلة التنمية المهنية عقب اعتزاله اللعب.

المصدر: RT