الاحتلال يلاحق العمال غرب طولكرم ويقتحم مخيم نور الشمس

وطن: لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عشرات العمال قرب جدار الضم والتوسع العنصري غرب مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان، بأن قوات الاحتلال لاحقت العمال، ومنعت العشرات منهم من الاقتراب من المكان، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، لإجبارهم على المغادرة.

وفي السياق، اندلعت فجر اليوم مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم لمخيم نور شمس شرق طولكرم، أطلقوا خلالها القنابل الصوتية بكثافة، في الوقت الذي داهموا فيه منزل عائلة كانوح في المخيم وفتشوه، وعبثوا بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.