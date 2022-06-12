مقتل شاب في جريمة جديدة بالداخل الفلسطيني

وطن: قتل الليلة الماضية الشاب توفيق خالد عرو (28 عاما) في جريمة جديدة وقعت في بلدة جت داخل اراضي 48.

واصيب الشاب عزو بجروح خطيرة في رأسه اثر اطلاق النار عليه، وما لبث ان تم نقله الى المستشفى حتى اعلن عن وفاته متأثرا بجروحه.

والشاب توفيق عزو، هو الضحية رقم 34 الذي يقتل منذ مطلع العام الجاري في مسلسل من الجرائم المنظمة في الداخل الفلسطينين في ظل تجاهل واضح من سلطات الاحتلال لتفشي الجريمة في الاوساط الفلسطينية بالداخل دون اي مساع جدية لوقفها.