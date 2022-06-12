النرويج تقرر وسم منتجات المستوطنات

وطن: قررت النرويج اتباع الاتحاد الأوروبي في تبني خطة وضع علامات لتحديد المنتجات القادمة من "المستوطنات"، فيما نددت "اسرائيل" بالقرار.

وقالت خارجية الاحتلال في بيان لها إن موقف النرويج الجديد "سيؤثر سلبا على العلاقات الثنائية معها"، فضلا عن أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين "إسرائيل" والفلسطينيين".

وأشارت إلى "دور النرويج طويل الأمد كوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأعلنت الحكومة النرويجية سياستها الجديدة في بيان صدر يوم الجمعة، قائلة إنه "لا يجب تصنيف المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة على أنها إسرائيلية".

وقالت أوسلو إن الإجراء يتعلق بشكل أساسي بواردات النبيذ وزيت الزيتون والفواكه والخضروات ، وسينطبق على المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ومناطق مرتفعات الجولان المحتلة.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أقر بأغلبية 525 صوت مقابل 70 قراراً بوضع علامات على منتجات المستوطنات منذ العام 2015 كما جرى المصادقة على القرار على يد المفوضية الأوروبية ومع ذلك فلا يعتبر ذلك ملزماً وتبنت القليل من دول الاتحاد ذلك القرار.

المصدر: (أ ف ب)