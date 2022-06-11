المفوضية الأوروبية تحسم ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

وطن: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستدلي برأيها النهائي في شأن منح أوكرانيا صفة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد "الأسبوع المقبل".

وأكدت فون دير لاين إثر لقائها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال زيارة مفاجئة لكييف يوم السبت إن "مناقشات اليوم ستتيح لنا إجراء تقييم نهائي بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وقالت في مؤتمر صحفي مقتضب بعد محادثات مع زيلينسكي "نريد دعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي".

وأضافت أن "مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل"، مؤكدة أن السلطات الأوكرانية "فعلت الكثير" بهدف ترشح البلاد لكن "لا ما زال هناك الكثير لتفعله"، خصوصا على صعيد مكافحة الفساد.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت إلى كييف في زيارة تخصص لبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعادة إعمار البلد.

وقالت للصحفيين المرافقين لها في زيارتها "عدت إلى كييف للقاء الرئيس زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال، سنستعرض العمل المشترك الضروري لإعادة الإعمار والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على طريق أوروبا".

ومن المقرر أن تبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة، قبل أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيمنحون أوكرانيا وضع المرشح الرسمي في قمة تعقد يومي 23 و24 يونيو.

المصدر: وكالات + روسيا اليوم