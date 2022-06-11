وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

وطن: شاركت فعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم وذوو الأسرى وأسرى محررون، مساء اليوم السبت، في وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وما تسمى "مقابر الأرقام، ومن بينها جثامين لـ 14 شهيدًا من محافظة جنين.

ودعا المشاركون في الوقفة التي نظمت بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط المدينة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية، إلى أخذ دورها والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين.

كما طالبوا بالإفراج عن كافة المعتقلين في معتقلات الاحتلال، ووقف سياسة العقاب التعسفي بحقهم.