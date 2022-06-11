شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا) تنظمان فعاليات يوم التوظيف

وطن: نظمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية فعاليات يوم التوظيف لـ 300 طالب وطالبة من مختلف التخصصات في جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع طولكرم، جاء ذلك استكمالاً لعلاقتها التشاركية التي تجمعها بها بحضور كل من مدير دائرة الموارد البشرية في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي السيد رامي عفانة، عميدة كلية التعليم التكاملي د. مكرم عباس، وعدد من كادر الكلية، ومن وحدة العلاقات العامة والإعلام، وشؤون الطلبة.

وفي هذا السياق، قال السيد رامي عفانة مدير دائرة الموارد البشرية في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي خلال كلمة ألقاها في الفعالية، "وفق رؤيتنا واستراتيجيتنا في تعزيز دور الشباب وتمكينهم، فإننا نحرص في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية على المشاركة في كل ما من شانه أن يستثمر في قدرات شبابنا ويصقل مهاراتهم"، مؤكداً على أهمية يوم التوظيف في التقريب بين الطلاب والشركات مما يسهم في توفير فرص عمل حقيقة للطلاب فضلاُ عن تدريبهم لإجراء مقابلات عمل ناجحة.

وأضاف عفانة، "عملت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي منذ نشأتها على دعم القطاع التعليمي، إيماناً منها بأنه القطاع الأهم الذي يحمل انعكاسات مباشرة على مستقبل الشباب وتسيير عجلة التوظيف والذي بدوره ينعكس على وضع الاقتصاد الوطني".

وأثنى عفانة على جهود جامعة فلسطين التقنية خضوري، شاكراً تميزها وسعيها للعمل بشكل إبداعي في تخريج طلبة قادرين على الانطلاق بأنفسهم من خلال مشاريعهم أو تخصصاتهم الفريدة القادرة على إيجاد مكان لهم في سوق العمل.

من جهتها، أشارت عميدة كلية التعليم التكاملي د. مكرم عباس إلى أهمية هذا اليوم المميز، والذي أصبح تقليداً سنوياً تلتزم به الجامعة، نظراً لدوره المهم في إكساب الطالب الجامعي المهارات المطلوبة، وتوفير الأدوات اللازمة لضمان انخراطهم في السوق بطريقة منتجة، مضيفة، "نسعى في جامعة فلسطين التقنية خضوري لتقليل الفجوات بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث تجمعنا 85 شراكة حقيقية في سوق العمل ونسعى للوصول إلى المئة"، وثمنت عباس جهود شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا) ودعمها الدائم للشباب وقطاع التعليم، متطلعةً لاستمرار الشراكة معهم لتوفير الحاضنة والدعم للكفاءات الشابة.

وقالت سجود يوسف إحدى خريجات جامعة فلسطين التقنية خضوري، "يعد هذا اليوم مهم جداً ومفيد بالنسبة لنا كخريجين، خاصة في وضعنا الحالي في ظل الارتفاع الكبير في نسب البطالة بين الشباب"، في ذات السياق قالت الطالبة ساجدة قوزع، "تعد فعاليات كتلك فرصة كبيرة لنا لإبراز تخصصاتنا ومهارتنا خاصة في ظل وجود خيارات كثيرة لوظائف مطروحة في هذا اليوم المميز".

وكانت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي قد وقعت اتفاقية مع جامعة فلسطين التقنية خضوري لاستقطاب طلبة كلية التعليم التكاملي ضمن طاقم الشركة في مصنع كابي ومصنع الطيف للألبان والمنتجات الغذائية (كانديا) لتدريبهم خلال فترة الدراسة، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية في دعم القطاع التعليمي من أجل رفد السوق الفلسطيني بكوادر وطاقات شبابية قوية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.