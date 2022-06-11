اطلاق المؤتمر التأسيسي لنقابة العاملين في الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء

وطن: عقدت نقابة العاملين في الشركة الفلسطيينة لنقل الكهرباء أولى اجتماعاتها اليوم السبت، وذلك بعد نتخاب الهيئة الادارية الجديدة، والتي تم انتخابها بالتزكية والاجماع من قبل الهيئة العامة.

وتهدف النقابة التي عقدت اجتماعها في قاعة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين برام الله، إلى حماية حقوق العاملين في الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، ودعم حقوق الموظيفين، خاصة مع الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع السلع الاساسية في فلسطين.

الجدير ذكره، أن الهيئة الادارية المنتخبة تتكون من سبعة أشخاص برأسة السيد يسري البرغوثي، وأمانة السر السيد حازم دويكات، وأمانة الصندوق والمالية السيدة عُطرة الحسيني والسيد عدي صالح.