وفد من الداخل المحتل ينظمون وقفة تضامنية مع جنين ومخيمها

وطن: نظم وفد من مدينة القدس المحتلة والداخل المحتل اليوم السبت، وقفة تضامنية مع مدينة جنين ومخيمها، أمام موقع استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وترأس الوفد المطران عطا الله حنا، وصحفيون من أجل العدالة ونشطاء، وذوو الشهيدة غفران وراسنة من الخليل، وذوو الشهيد أسيل عاصلة من عرابة البطوف في الداخل المحتل ، حيث قاموا بعد الوقفة بزيارة عدد من منازل الأسرى والشهداء في المحافظة.

ونددوا بالعدوان والإرهاب المنظم من قبل الاحتلال والذي يستهدف جنين ومخيمها، مؤكدين أن جنين ستبقى دوما في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها.

وأكد حنا أن رسالتنا من هذه الزيارة التنديد بجرائم وعدوان الاحتلال المستمر بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس، خاصة جنين ومخيمها، والتضامن مع عوائل الشهداء والأسرى، والتأكيد على وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد.

من جهته، ثمن عدد من أهالي المدينة والمخيم، هذه الزيارة التي تؤكد عمق الانتماء والتواصل بين أبناء الشعب الواحد