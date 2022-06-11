مسلماني هوم تقدم سيارة وجوائز بقيمة ١٠٠ ألف شيكل لزبائنها

وطن: اختتمت شركة "مسلماني هوم" اول الامس في معرضها في رام الله، فعاليات حملتها "حلمك مش بعيد .. وسيارة عالعيد ". حيث تم السحب على سيارة شيفرليه سبارك، من الوكيل الحصري قرش موتور، بحضور كل من الاستاذ صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك، و الاستاذ اسماعيل النبالي المستشار القانوني لشركة مسلماني، و الأستاذ محمد جعار مدير معارض مسلماني هوم، وعدد كبير من زبائن الشركة، كما قدّمت الشركة خلال الايام السابقة مجموعةً من الهدايا بقيمة 100 ألف شيكل لزبائن مسلماني هوم الذين اشتركوا بالحملة، واشتملت على منتجات شركات الوكالات الحصرية لشركة مسلماني جروب, Moulinex وPyrex وTefal, Luminarc, Babyliss. , JBL ,Ariston و KMG.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مسلماني هوم، السيد عامر مسلماني إن الفعالية تهدف إلى تكريم زبائن مسلماني هوم ومكافئتهم على ولائهم للشركة، فهم رأس مال الشركة وأهم ما تملكه.

وعبر مسلماني عن تلبية الشركة لحاجات الزبائن المختلفة، حيث أن هدفها توفير متطلبات زبائنها بأفضل جودة بما يتناسب مع الامكانيات المادية، ومواكبة التطور السريع في الاحتياجات المنزلية، وكل ذلك بأفضل خدمة تقدم للزبائن وهذا ما حقق نجاح الشركة، كما وعد السيد عامر مسلماني بتقديم حملات أخرى في المستقبل امتدادا لهذه الحملة.

وأوضح عامر مسلماني خلال الحفل أن "مسلماني هوم" التي تمتلك شبكة من المعارض في مختلف محافظات الوطن، ما كانت لتصل إلى هذا المستوى من النجاحات إلا بتكاتف وتعاون كل الموظفين والموظفات بالشركة، بهدف إرضاء الزبائن و تقديم أجود الاجهزة الكهربائية وأفخم الادوات المنزلية.

يذكر أن مسلماني هوم كانت قد بدأت حملة "حلمك مش بعيد .. وسيارة عالعيد" في رمضان الماضي، ونظمت خلالها فعاليات ونشاطات مختلفة في معارضها في معظم محافظات الوطن، ابتداء من نابلس، الخليل، طولكرم، بيت لحم، القدس ورام الله.