وزارة الأوقاف تعلن رسوم الحج لهذا العام

وطن: أعلن حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأنه بناء على جميع ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من متابعة لأمور الحج والمبالغ المترتبة عليها، ستكون رسوم الحج لهذا العام لحجاج الضفة الغربية مبلغاً قدره 2778 دينارا أردنيا فقط لا غير.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت، الأحد الماضي، أسماء حجاج فلسطين 2022 على موقعها هنا المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، المقبولين للحج هذا العام 1443هـ /2022م.

وذكرت أن موسوم الحج الحالي تم خفضه من الناحية العددية إلى (45%)، من الحصة الخاصة بفلسطين، كما كانت معتمدة قبل "كورونا"، وعددهم (2988) حاجا، يتوزعون على الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأوضح أن الجهات المختصة في السعودية اشترطت أن يكون الحاج قد حصل على جرعتين كحدٍ أدنى من المطاعيم المعترف بها داخل المملكة، وأن يجري الحاج الذي تم اختياره في القرعة فحص كورونا (PCR) قبل (72) ساعة من السفر، وألا يزيد عمره عن سن (65) عاماً، وألا يعاني من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

واللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، هي: فايزر- بيونتك – Pfizer-BioNtech، موديرنا – Moderna، أكسفورد-أسترازينكا – Oxford-Astrazeneca، جانسن – Janssen، كوفوفاكس – Covovax، نوفاكسوفيد – Nuvaxovid، سينوفارم – Sinopharm، ساينوفاك – Sinovac، كوفاكسين – Covaxin، سبوتنك – Sputnik-V.