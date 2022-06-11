الاتحاد الدولي للاتصالات يدعو "إسرائيل" للإسراع في تحصيل فلسطين لترددات الجيل الرابع

وطن: أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو على استمرار الجهود الدولية للضغط على الجانب الاسرائيل للسماح والتسريع بتشغيل ترددات الجيل الرابع في الأراضي الفلسطينية، مشيرا الى التزام الاتحاد بالتواصل والحديث مع الجهات كافة للحصول على موافقات شاملة لتحصيل الترددات وإدخال المعدات وتشغيل خدماتها في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر، الذي نقل تحيات دولة رئيس الوزراء، ودعا الأمين العام للاتحاد بضرورة استمرار الدعم الدولي لتحقيق وصول عادل وشامل لفلسطين وتشغيل ترددات الجيلين الرابع والخامس، تفاديا من اتساع الفجوة الرقمية في المنطقة العربية.

وأكد الوزير سدر على اهتمام الحكومة الفلسطينية بتطوير البنية التحتية التكنولوجية الرقمية، و السعي لتنمية الموارد البشرية العاملة، والتزامها بسياسة التحول الرقمي، سعيا لتقديم أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوفد الفلسطيني في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات العالمي 2022 بدعوة من الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث ترأس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر الوفد، الى جابب ممثلين عن شركة الاتصالات الخلوية جوال، وشركة الاتصالات الخلوية اوريدو، و شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، وطاقم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.