مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية بورين بنابلس

وطن: أحرق مستوطنون، اليوم السبت، أراضي زراعية في قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا عددا من المنازل.

وأفاد رئيس المجلس القروي ابراهيم عمران، بأن مستوطني "جفعات رونيم" أشعلوا النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق القرية.

وأضاف عمران، أن المستوطنين هاجموا عددا من المنازل في المنطقة، عرف من أصحابها: ناجح عمران، وادريس حواري، وأبو انس حواري.

وأوضح أن المستوطنين عرقلوا عمل طواقم الدفاع المدني في اخماد الحرائق التي نشبت في أراضي بورين.

وأعلن مركز دفاع مدني بورين، أن الطواقم ما زالت تعمل على اخماد النيران رغم هذه الاعتداءات، وإصابة احد طواقمها بالاختناق، كما وتمكنت من حماية أحد المنازل قبل وصول النيران إليه.

وفا