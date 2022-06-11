إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص شرطة الاحتلال في حيفا

وطن: أصيب شاب (24 عاما)، بجروح خطيرة، صباح اليوم، السبت، بعدما أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار عليه في مدينة حيفا.

وذكرت الشرطة أن المصاب من سكان مدينة حيفا وأن طواقم الإسعاف نقلته إلى مركز الكرمل الطبي في حيفا. في حين لفتت مصادر طبية إلى أن حالة المصاب "خطيرة وغير مستقرة".

وادعت الشرطة أن التفاصيل الأولية تشير إلى أن "الشرطي لاحظ أن المشتبه به حاول اقتحام محل تجاري، وخلال محاولة الاعتقال اشتبه في أنه كان يحاول ضربه بآلة حادة، فأطلق عليه الشرطي النار".