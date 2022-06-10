حول اطلاق النار في مجمع فلسطين الطبي .. الشرطة: خلاف بسيط بين شرطي مرور وعسكري في جهاز الاستخبارات العسكرية

وطن: أصدرت المديرية العامة للشرطة بيانا أوضحت فيه ما جرى في ساحة مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله مؤكدة أنه لم تقع أي إصابة.

وقال الناطق بلسان الشرطة لؤي ارزيقات أن "ما جرى اشكال بسيط بين شرطي مرور وعسكري في جهاز الاستخبارات العسكرية وأطلقت أعيرة نارية بعدد محدود لم يعرف مصدرها للحظة ".

وأكد ارزيقات بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات ما جرى .

ودعا ارزيقات الجميع إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها الرسمية .

وأظهر مقطع مصور إطلاق نار داخل مجمع فلسطين الطبي وسط رام الله، وانتشار مكثف للاجهزة الامنية في وقت قالت مصادر محلية ان خلافا وقع بين عناصر من الشرطة وعناصر من الاستخبارات العسكرية ادى الى اصابة بعض العناصر بجروح.