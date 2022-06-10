سان جرمان يقترب من التعاقد مع زيدان لتدريب الفريق

وطن: بات باريس سان جرمان بطل فرنسا قريباً من التوصل إلى اتفاق مع نجم كرة القدم الفرنسية الدولي السابق زين الدين زيدان ليتسلم مهمة التدريب خلفاً للمدرب الحالي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حسب ما أعلنت الجمعة وسائل اعلام.

وأكدت اذاعة "أوروبا 1" أنه تم التوصل "إلى اتفاق مبدئي بين باريس سان جرمان وزين الدين زيدان كي يتولى صاحب الرقم 10 السابق تدريب النادي بدءًا من الموسم المقبل".

وبدورها، أشارت قناة "آر أم سي سبور"، ومن دون أن تجزم الأمر نهائياً، أن نادي العاصمة المملوك قطرياً منذ عام 2011 بات "قريباً من إيجاد اتفاق مع زين الدين زيدان للحلول بدلاّ من ماوريسيو بوكيتينو في منصب المدرب".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس لم يؤكد أو ينفي باريس سان جرمان المعلومات المتداولة.

بنى زيدان (49 عاماً) المولود في مرسيليا من دون أن يلعب مع النادي المتوسطي شهرته كمدرب على مقاعد ريال مدريد الاسباني وقاده للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا أعوام 2016 و2017 و2018.

وفي حال تأكد وصوله إلى باريس، ستكون المهمة الاساس لبطل مونديال 1998 النجاح على الساحة الأوروبية حيث فشل جميع من سبقه منذ عام 2011 بدءًا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج مؤخراً بلقب المسابقة القارية الأم مع النادي الملكي وانتهاء بالأرجنتيني بوكيتينو الذي لن يتمكن من تشريف عامه الاخير في عقده مع سان جرمان في حال تم الاستغناء عنه.