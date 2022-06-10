45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطن: أدى عشرات الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 45 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وانتشرت في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، اعداد كبيرة من قوات الاحتلال، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، واعتقلت شابا من منطقة باب العامود، كما اعتدت على المواطن نضال النتشة بعد أن أوقفته عند باب الأسباط.

وأضافت أنه رغم الإجراءات الاحتلالية رفع العلم الفلسطيني على إحدى بوائك المسجد الأقصى.

وكشف عدد من المصلين عن آثار تشققات في أرضية المسجد الأقصى من جهة باب الحديد، جراء منع قوات الاحتلال لجنة إعمار المسجد من ترميمها.

وكانت دعوات شبابية أطلقت في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وداخل أراضي عام الـ 48، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة في رحابه، ردا على اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.