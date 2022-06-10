ألمانيا تدعم قطاع الصحة الفلسطيني بـ 10 مليون يورو

وطن:تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم اليوم توقيع اتفاقية قيمتها 10 مليون يورو مع الحكومة الألمانية من خلال بنكها الإنمائي ووزارة المالية الفلسطينية لدعم قطاع الصحة.

المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف الى دعم جهود التطعيم الفلسطينية ضد فيروس كوفيد-19 ودعم بناء قدرات النظام الصحي لتطوير والحفاظ على خدمات الصحة الأساسية خاصة في المناطق المهمشة.

وقد أشار ممثل ألمانيا السيد اوليفر اوفتشا خالل االحتفال الى أهمية قطاع الصحة قائلاً، "الصحة هي شيء أساسي لجميع الناس وهي شرط مسبق لتحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية.

بالتالي، فأنا سعيد لأن ألمانيا تقدم هذا التمويل الرائع لدعم قطاع الصحة الفلسطيني في مواجهة فيروس كوفيد-19 وما بعد هذه المواجهة.

سيؤثر المشروع ويُحسن بشكل مباشر من توفير الخدمات الصحية للفلسطينين في الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة أيضا."

ومن أجل توسيع جهود التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ،سيتم توظيف كوادر صحية ودعم عيادات صحية متنقلة لتوفير الخدمات الصحية للمجتمعات المهمشة، كما أنه سيتم شراء وتوفير ادوات ولوزام صحية أساسية للمرافق الصحية.

وعلى التوازي، سيتم تطوير دراسات تحليلية ونماذج عن االستدامة ومطبوعات ومنتجات معرفية من أجل توفير المعلومات لتشكيل لسياسات المستقبلية وتقوية قطاع الصحة الفلسطيني.

بينما أشارت نائبة الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة تشيتوسي نوجوتشي الى أن نقص الكوادر البشرية قد فاقم من أزمة كوفيد-19 وزاد من العبء على قطاع الصحة، وقد أضافت "إن المساهمة الجديدة هي تعميق لشراكتنا مع الحكومة األلمانية وبنكها الإنمائي KFW ووزارة الصحة من أجل تحسين وصول الفلسطينيين الى خدمات صحية متكافئة".