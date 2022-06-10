الاحتلال الاسرائيلي يقصف جنوبي دمشق للمرة الثانية خلال الاسبوع

وطن: استهدف الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، الجمعة، أهدافا جنوبي العاصمة السورية دمشق، للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي.

وقالت الوكالة الرسمية السورية "سانا"، "إن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق صواريخ، وأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظم الصواريخ".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله، إنه “في تمام الساعة 04:20 من فجر اليوم الجمعة نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن “العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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