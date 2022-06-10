احتراق مئات أشجار الزيتون غرب جنين جراء إطلاق الاحتلال قنابل مضيئة

وطن: اندلع حريق كبير في أراضي قرية رمانة غرب مدينة جنين، الليلة، جراء قنابل مضيئة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، حيث أتت النيران على مئات أشجار الزيتون.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة باتجاه الأراضي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري تعود لعائلات أبو بكر والأحمد وبشناق، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير تركّز في "جبل شمرخ" في قرية رمانة، الواقع بمحاذاة معسكر "سالم" الاحتلالي، واتت النيران على مئات أشجار الزيتون.

وأضافت أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من مركز اليامون تعمل على السيطرة على النيران المشتعلة، كما ناشدت فعاليات البلدة أصحاب صهاريج المياه التوجه للمكان من أجل المساعدة.

(المصدر- وفا)