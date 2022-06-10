الطقس: أجواء شديدة الحرارة تبدأ بالتراجع يوم الاحد

وطن: يكون الجو اليوم الجمعة حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهاراً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، كما أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

هذه الليلة، يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا السبت يكون الجو شديد الحرارة وجافا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

بعد غد الأحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتواصل تراجع درجات الحرارة يوم الاثنين لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، كما وحذرت من اشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .