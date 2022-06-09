حسين الشيخ يلتقي في مكتبه بالمبعوث الأمريكي هادي عمرو

رام الله - وطن: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ انه التقى اليوم الخميس في مكتبه المبعوث الأمريكي هادي عمرو.

وقال الشيخ في تغريدات على تويتر "تناقشنا بالعديد من الملفات الثنائية، و اكدنا ان غياب الأفق السياسي واستمرار إسرائيل بإجراءاتها الاحادية تقتل إمكانية حل الدولتين، وتباحثنا في بعض المواضيع التي تمهد لاجتماع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية خلال الايام القادمة ومنها إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، واستهجاننا من بقاء منظمة التحرير على قوائم الإرهاب في القانون الأمريكي من الكونغرس، وتحدثنا عن التحديات التي يواجهها الفلسطينيون بسبب الاحتلال والمظلمة التاريخية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، نتيجة عدم تطبيق الشرعية الدولية والكيل بمكيالين" .