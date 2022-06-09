غزة: اصابة عدد من المواطنين برصاص شرطة حماس والداخلية تقرر فتح تحقيق في الحادث

وطن: أصيب ستة مواطنين على الأقل، اليوم الخميس بالرصاص، بعد أن أطلقت عناصر مسلحة من الشرطة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس النار على أهالي قرية أم النصر، شمال غزة، على خلفية تعديات على الأراضي قالت الشرطة انها حاولت ازالتها.

وقال شهود عيان إن عناصر من الشرطة في غزة اعتلت مباني متاخمة للقرية وانتشرت في الشوارع وأطلقت النار على المواطنين خلال مواجهات مع أهالي القرية.

واندلعت المواجهات بعد أن حاولت عناصر من "حماس" اجبار مواطن على إخلاء منزله أو دفع مبالغ ضخمة مقابل بنائه على أرض متاخمة للسياج الفاصل، حصل عليها بتوافق مع بلدية أم النصر التي زودته بالماء والكهرباء.

واندلعت في وقت سابق مواجهات بين مواطنين والشرطة التابعة لحماس بسبب الخلاف على الأراضي العامة .

في غضون ذلك أصدرت وزارة الداخلية بغزة، تصريحًا بشأن الأحداث التي دارت بين عناصر من الشرطة وأهالي قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، إن "وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع ما حدث ظهر اليوم في قرية (أم النصر) شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين".

وأضاف البزم، أن وزارته قررت فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

من جهته، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أنه "بناء على توجيهات رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعيلس، وفي إطار متابعة حدث إزالة تعدي أحد المواطنين اليوم في قرية (أم النصر)، وما تخلله من تعدي على ممتلكات خاصة وعامة، وإصابة عدد من المواطنين وأفراد الشرطة وموظفي سلطة الأراضي، فقد تقرر فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤوليات".