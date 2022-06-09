استشهاد الشاب محمود فايز ابو عيهور خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الخميس، استشهاد الشاب محمود فايز ابو عيهور (27 عاما) برصاص الاحتلال في حلحول شمال الخليل.

وكان عدد من الشبان اصيبوا برصاص الاحتلال بينهم الشاب محمود خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حلحول، ولكنه ما لبث ان اعلن استشهاده متأثرا بجروحه الخطيرة.

ووصلت الى مستشفى الميزان، 5 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي وإصابتان بالمطاط وصلتا إلى مستشفى الأهلي اضافة الى الشهيد .

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته، واقتحمت بأعداد كبيرة وسط البلدة "حلحول"، واغلقت الشارع الرئيسي ومنعت حركة المواطنين، وداهمت أحد محلات الصرافة وأغلقته.

واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.