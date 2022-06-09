مركز شباب الأمة ينفذ مسار بيئي ضمن فعاليات الأسبوع البيئي.

وطن: نفذ مركز شباب الأمة بتعاون كريم مع الهيئة العامة للشباب والثقافة وبلدية خان يونس جولة ميدانية "مسار بيئي" في محافظة خان يونس، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام حيث يحمل هذا العام عنوان "لا نملك سوى أرض واحدة".

وشارك في الجولة أ. وجدي عزام"رئيس مجلس إدارة شباب الأمة، ومتطوعي المركز، ومُسير دائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر، ومسؤول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسؤولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، وطواقم البلدية.

وتضمنت الجولة"المسار البيئي" زيارة محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي، ومكب النفايات الصلبة، وأحواض الترشيح جنوب شرق المدينة.

وأوضح عزام بأن الجول الميدانية جاءت للتعرف على أهم مرافق البلدية ومشاريعها الحيوية التي تم تنفيذها في قطاعي الصرف الصحي والصحة والبيئة، وبين أن الجولة الميدانية"المسار البيئي" يأتي ضمن سلسلة فعاليات الأسبوع البيئي الذي أطلقه المركز بالتعاون مع بلدية خان يونس بمناسبة يوم البيئة العالمي.

وبدوره قدم م. عمر مطر شرحًا موسعًا عن المشاريع التي تمت زيارتها، مؤكدًا أن البلدية لم تدخر جهدًا في تنفيذ المشاريع التطويرية والإنمائية لتطوير واقع الخدمات المقدمة للجمهور بالرغم من ظروف الحصار وتفاقم الأزمات الإنسانية بأبناء شعبنا في قطاع غزة، في الوقت الذي تسعى فيه البلدية لتأمين وصول خدماتها الأساسية كالمياه والصرف الصحي وتطوير المرافق الخدماتية للسكان للتخفيف من معاناتهم.

وتطرق م. مطر إلى معايير إنشاء محطة المعالجة المركزية للحفاظ على الجوانب الصحية والبيئية قدر المستطاع بالرغم من الظروف الحياتية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، لوضع حداً من أزمة الصرف الصحي الممتدة منذ عشرات السنين، مشيراً إلى أن تكلفة إنشاء المحطة بلغت (58) مليون دولار بتمويل من البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، واليابان، وتشرف عليها مصلحة مياه بلديات الساحل، وكذلك إنشاء مكب النفايات الذي يخدم محافظات خان يونس، ورفح والوسطى ويشرف عليه المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة.