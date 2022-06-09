في جلسة خاصة.. الحكومة تناقش اليوم ارتفاع الأسعار وسبل دعم السلع الأساسية

وطن: يناقش مجلس الوزراء، في جلسة خاصة اليوم الخميس، ارتفاع الأسعار في الأسواق الفلسطينية، وسبل دعم السلع الأساسية.

وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إن الحكومة ستناقش مساء اليوم سبل المساهمة في دعم السلع الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، والذي انعكس أيضا على الأسواق المحلية.

وأضاف أن جلسة الحكومة الاستثنائية ستبحث وتحلل الارتفاع في الأسعار الذي طرأ خلال الفترة الماضية، فيما يتوقع أن تصدر توصيات لصالح المواطنين لمواجهة هذه الارتفاعات.

من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن الحكومة ستدرس كيفية اتخاذ اجراءات من شأنها مواجهة موجة ارتفاع الأسعار من أجل حماية المواطنين من أثرها.

(وفا)