صور | مكالمة من مجهول تتسبب بإخلاء جامعة بيت لحم واستدعاء خبراء المتفجرات

وطن: تسببت مكالمة من مجهول، صباح اليوم الخميس، بإخلاء مباني جامعة بيت لحم من الطلبة والعاملين فيها على وجه السرعة.

وأفادت مصادر محلية أن مجهولا اتصل بأحد موظفي الجامعة، هدد بوجود عبوة متفجرة في الجامعة، مما ادفع الإدارة لإخلاء المباني فورا، حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين في الجامعة، وتم استدعاء خبراء المتفجرات للمكان.

وأصدرت جامعة بيت لحم بيانا، قالت فيه إنه "وردنا رسالة من مجهول عن امكانية حدوث خطر في أحد المباني".

وأوضحت الجامعة أنه "وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية تم الطلب من الجميع بأسرع ما يمكن، أخلاء المباني والتوجه لساحات مواقف السيارات التابعة للجامعة حتى يتنسى للأجهزة الأمنية، مسح الجامعة، للتأكد من سلامة الجميع".

وطالبت الجامعة من جميع المتواجدين التعامل مع هذا الحدث بكل جدية وهدوء، مشيرة إلى أن الدوام سينتظم خلال ساعة فقط.