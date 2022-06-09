صندوق التشغيل وGIZ يطلقان مشروع خدمات التشغيل

وطن: اطلق الصندوق الفلسطيني للتشغيل بالشراكة مع GIZ خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الصندوق برام الله، مشروع خدمات التشغيل لمساعدة 600 باحث عن عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة ( 60٪ على الأقل من النساء) على الاندماج في سوق العمل وايجاد فرص التشغيل المناسبة من خلال تزويدهم بخدمات التشغيل التي يقدمها الصندوق فيما يخص التشغيل بأجر والتشغيل الذاتي.

وحضر الاجتماع كل من رامي مهداوي، المدير التنفيذي للصندوق ونائبه محمد أبو زعيتر، وفريق من برنامج الوصول الى سوق العمل PALM- GIZ، والسيدة غادة بريكة مديرة مشروع خدمات التشغيل.

من جهته أوضح مهداوي أن المشروع يأتي بدعم من برنامج الوصول الى سوق العمل - PALM، الممول من الحكومة الألمانية والمنفذ من قبل GIZ، حيث يهدف المشروع الى مواءمة 400 باحث عن عمل في الضفة الغربية مع فرص العمل المتاحة، بالإضافة الى تزويدهم بالتدريب الخاص بالمهارات الحياتية ومهارات القرن21 والارشاد والتوجيه الوظيفي اللازم لتطوير مسارهم الوظيفي، بهدف ضمان اندماجهم في سوق العمل.

وأضافت بريكة الى أن المشروع يسعى إلى تعزيز العمل الحر كوسيلة للتشغيل المستدام من خلال بناء قدرات 200 باحث عن العمل من المهتمين بالتشغيل الذاتي والعمل الحر في الضفة الغربية وقطاع غزة، (100 في الضفة الغربية، 100 في قطاع غزة)، حيث سيتم تعزيز قدرات المستفيدين من خلال تزويدهم بتدريبات متنوعة في مجال ادارة الاعمال.