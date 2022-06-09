الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد الرفاعي وصبيحات المتهمين بتنفيذ عملية "العاد"

وطن: قدمت النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى المحكمة المركزية، لائحة أتهام ضد الأسيرين أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير صبيحات، موجهة لهما تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "إلعاد"، التي أدت لمقتل 3 مستوطنون وإصابة 4 آخرين.

ووجهت سلطات الاحتلال إلى الرفاعي وصبيحات وكلاهما من بلدة رمانة قضاء جنين، تهم، "القتل بظروف خطيرة، والضلوع في أعمال /إرهابية/، والشروع في القتل، وإلحاق الأذى الجسدي في ظروف خطيرة، والدخول والمكوث في إسرائيل بشكل غير قانوني".

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الاسيرين الرفاعي وصبيحات خططا لتنفيذ هجوم في "إسرائيل"، وذلك "لأسباب قومية وعقائدية، وبهدف التسبب في مقتل يهود إسرائيليين"، على حد زعم النيابة العامة للاحتلال.

وجاء في لائحة الاتهام "لقد قام المتهمان الرفاعي وأبو شقير، بتجهيز ذاتهما والتسلح بالسكاكين والفؤوس، ومن ثم قاما بالدخول إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وفي 22 أيار/مايو الماضي، وصلا إلى إلعاد، وقاما بقتل السائق الذي نقلهما، وذلك بطعنة بسكين في الوجه والرقبة، وبعد ذلك مباشرة انطلقا بتنفيذ عملية الطعن في شوارع المدينة".

وسبق لائحة الاتهام، أن أخطرت سلطات الاحتلال عائلة الأسير أسعد الرفاعي، بهدم منزلها، كما تم تسليم إخطار آخر لعائلة الأسير صبحي صبيحات، إوذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات منفذي العمليات التي يستخدمها الاحتلال.

يذكر أن جيش الاحتلال كان أعلن مع الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك، اعتقال الرفاعي وأبو شقير في حرش قريب من مدينة رأس العين، حيث كانا يختبئان بين الأعشاب بعد أن نفذا علمية "إلعاد". وذلك بعد مطاردة استمرت 3 أيام، وتم اعتقالهما من دون مقاومة.