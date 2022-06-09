إصابة 4 شبان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين و نابلس

وطن: أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، واندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية أن عشرات من دوريات الاحتلال مدعومة بجرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من كافة الجهات، وانتشرت في المنطقة التي توجد فيها شقة عائلة الشهيد رعد خازم منفذ عملية ديزنكوف، التي اصدر الاحتلال قرارا بهدمها، ونشرت القناصة على اسطح المباني، وسط اطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز، ما أدى الى اندلاع مواجهات تخللها اطلاق مسلحين النار نحو دوريات الاحتلال.

واصيب خلال ذلك ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي احدهم اصيب في كتفه، وقد انسحبت قوات الاحتلال بصورة مفاجئة دون ان تنفذ عملية الهدم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال متصل قرى: عانين والطيبة ورمانة وزبوبا، المحاذية لجدار الفصل العنصري، ولاحقت العمال اثناء توجههم الى اماكن عملهم داخل الخط الاخضر.

وفي نابلس كان اصيب فجر اليوم شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت هناك اثر اقتحام قوات الاحتلال حي المخفية في المدينة.