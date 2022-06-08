لجنة التحقيق الروسية تباشر التحقيق في "الإرهاب الغذائي" لكييف في دونباس وأوكرانيا

وطن: باشرت لجنة التحقيق الروسية دراسة بيانات وزارة الدفاع ووسائل الإعلام حول الإرهاب الغذائي الذي تمارسه سلطات كييف ضد أهالي دونباس والشعب الأوكراني.

وقالت اللجنة في بيان لها إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في اليوم السابق أن كييف تلجأ إلى الإرهاب الغذائي ضد الشعب.

وأضافت أنها ستحقق في المعطيات الصادرة عن وزارة الدفاع ووسائل الإعلام حول الوضع في دونباس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الشكيلات الأوكرانية المسلحة تعمدت إشعال النار في ميناء ماريوبول وأتلفت أكثر من 50 ألف طن من الحبوب.

وأشارت إلى أن هذه التشكيلات نصبت منصات إطلاق صواريخ ومركبات مدرعة بين مخازن الحبوب في منطقتي خاركوف وسومي في أوكرانيا، وفي أحياء جمهورية دونيتسك.

المصدر: RT