المقدسي معاوية علقم على موعد مع الحرية غدا الخميس

وطن: من المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال يوم غد الخميس عن الشبل المقدسي معاوية أحمد حسن علي (علقم) ( 20 عاما) من مخيم شعفاط بعد ان أمضى مدة محكوميته البالغة ست سنوات و نصف اضيف لها لاحقا شهر آخر.

وكان معاوية قد اعتقل وهو طفل صغير ولم يتجاوز حينها 14 عاما وكان ذلك بتاريخ 10/11/2015 ومعه ابن عمه علي الذي أصيب بجراح متعددة، وأدانته المحكمة الاحتلالية بالضلوع في محاولة تنفيذ عملية طعن و أصدرت بحقه حكمها الجائر دون مراعاة لأيسط حقوقه و فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 26 ألف شيكل.

وتنقل معاوية في أقسام الاشبال في عدة سجون، وبعد أن أتم الثامنة عشرة من عمره انتقل الى سجن النقب الصحراوي.



