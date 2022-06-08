محكمة الاحتلال تحوّل الأسير المقدسي حسن عميرة إلى الاعتقال الإداري

وطن: أصدرت محكمة احتلالية، اليوم الأربعاء، حكما بالاعتقال الإداري بحق أسير مقدسي.

وأفادت مصادر محلية أن محكمة احتلالية أصدرت حكما بالاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي حسن عميرة من قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

يذكر أن عميرة أسير محرر أمضى أكثر من 5 أعوام في سجون الاحتلال، وأفرجت عنه سلطات الاحتلال في 11 كانون الأول 2019 بعد أن أمضى فترة محكوميته التي قضاها في عدة معتقلات كان آخرها معتقل النقب الصحراوي.