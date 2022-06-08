البنتاغون يحث روسيا على عدم اتخاذ إجراءات "استفزازية" في سوريا

وطن: أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، أن الجيشين الأمريكي والروسي يحافظان على الاتصالات في سوريا لمنع التصعيد، ودعت روسيا لعدم الاستفزاز.

وقالت سترول في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "ما زالت سوريا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تعمل فيها القوات الأمريكية والروسية على مقربة شديدة بشكل يومي. تحتفظ قوات التحالف بقنوات اتصال مع الجيش الروسي لمنع وقوع صدامات جوية وبرية وتقليل مخاطر التصعيد غير المقصود أو سوء التقدير لحماية قوات التحالف".

ووفقا لها، فإن "الولايات المتحدة تواصل حث روسيا على الالتزام بقواعد منع الاشتباك الثنائية وعدم اتخاذ أي إجراءات استفزازية".

وزعمت سترول أن "التحركات التي لا تتوافق مع قواعد منع الاشتباك هي مبعث قلق"، لكن "احترافية الجيش الأمريكي في سوريا هي السبب الرئيسي لمنع التصعيد".

وأضافت أنه "على الرغم من التقدم الذي يحرزه الحلف في الضغط على تنظيم داعش لكن الأدوات العسكرية وحدها لا يمكنها تحقيق هزيمة دائمة للتنظيم".

المصدر: نوفوستي + روسيا اليوم