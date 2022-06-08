مستوطنون يعتدون على منازل المواطنين في قرية الجبعة غرب بيت لحم

وطن: اعتدى مستوطنون من مستوطنة "بات عاين"، بحماية قوات الاحتلال على عدد من المنازل في قرية الجبعة غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين تسللوا إلى داخل القرية،وألقوا الحجارة وزجاجات الطلاء باتجاه المنازل، ما ادى لإلحاق أضرار في نوافذ وجدران منزل المواطن محمد أحمد الطوس، وبعد القيام بالاعتداء فر المستوطنون الى مستوطنتهم دون تدخل من قوات الاحتلال.

وقال ذياب مشاعلة رئيس المجلس القروي، " إن القرية تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين ومركباتهم سواء من خلال اقتحام للقرية اأو نصب الكمائن للمواطنين أثناء تنقلهم عبر الشوارع المحيطة بالقرية.

وأضاف أن المستوطتنين اعتدوا على مسجد القرية عدة مرات، دون أن تقوم قوات الاحتلال باعتقال أحد منهم، وهذا ما يشجعهم على الاستمرار بهذه الاعتداءات.

المصدر: (القدس)