"الفدائي" يحقق فوزا صعبا على منغوليا في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

وطن: حقق منتخبنا الوطني الفلسطيني لكرة القدم فوزا صعبا على منتخب منغوليا بهدف دون مقابل في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وسجل منتخبنا هدفه الوحيد عبر نجمه عدي الدباغ من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وشهدت الدقيقة 12 من المباراة تعرض لاعب وسط منتخبنا محمد درويش لإصابة ما استدعى خروجه من الملعب واستبداله بمحمد باسم.

ويسعى الفدائي للوصول إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي استراليا 2015 والإمارات 2019.

ويخوض منتخبنا الوطني خلال هذه التصفيات 3 مباريات بنظام التجمع، حيث ستكون المباراة الثانية له أمام اليمن، يوم 11 من الشهر الجاري، قبل اختتام المشوار بلقاء الفلبين.