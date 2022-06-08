الاجهزة الأمنية تعتدي بالضرب على صحفي وعدد من طلاب الكتلة الاسلامية في نابلس

وطن: اعتدت الاجهزة الامنية في مدينة نابلس بالضرب على صحفي في شبكة جي ميديا وعدد من طلاب الكتلة الاسلامية اليوم الأربعاء امام جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وقال مدير شبكة جي ميديا علاء الريماوي لوطن، بأن مجموعة من الاجهزة الامنية وطلبه تابعين لحركة الشبيبة الطلابية، اعتدت على الصحفي ليث جعار خلال محاولته تغطية مؤتمر للكتلة الاسلامية، وقاموا بتحطيم كاميرته وطرده من امام الجامعة.

وأدانت الشبكة في بيان لها "ما تعرض له الزميل المصور الصحفي ليث جعار على أيدي أفراد من الاجهزة الامنية، بالضرب والشتم خلال تغطيته، لوقفة أمام جامعة النجاح ، كما اعتدوا على معداته الصحفية".

وأفادت مصادر محلية بأن عدد من الاجهزة الامنية بالزي المدني، اعتدت على طلبة الكتلة الاسلامية اثناء وقفة امام الجامعة، واعتقلت عدد من الطلبة.