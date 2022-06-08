العثور على جثة شاب 33 عاما فوق سطح منزله في بلدة عقربا

وطن: باشرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب يبلغ من العمر 33 عاما، من بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وجود جثة شاب على سطح منزله، وعلى الفور تحركت النيابة العامة على رأس قوة من مركز شرطة عقربا، والأدلة الجنائية في المباحث العامة بمرافقة الطبيب الشرعي للمكان، وأعلن الطبيب الشرعي عن وفاته.

وأكد ارزيقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان، لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأصول.