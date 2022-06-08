"التربية": الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين الذين انتظموا بالدوام

وطن: أكدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت قرارا في جلستها الأخيرة، الاثنين الماضي، بإعادة جميع الخصومات للمعلمين، الذين انتظموا في الدوام في إطار خطة التعويض المعتمدة من جهات الاختصاص.

وأشارت الوزارة، إلى أن صرف الخصومات قيد الإجراء.

ويأتي هذا القرار تنفيذا للمبادرة التي طرحتها مؤسسات قانونية وحقوقية وجرى بموجبها انهاء ازمة اضراب المعلمين في المدارس الحكومية، وكانت إحدى بنودها قيام الحكومة بإلغاء الخصومات على المعلمين الذين شاركوا بالإضراب.