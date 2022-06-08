شاب ينتزع سلاح جندي من جيش الاحتلال قرب مخيم الفوار

رام الله - وطن: تمكن شاب من انتزاع سلاح جندي من جيش الاحتلال قرب مخيم الفوار.

وقالت مصادر عبرية ان شابا فلسطينيا تمكن من السيطرة على سلاح جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن سحبه لمسافة قصيرة بالسيارة جنوب الخليل.

واضافت المصادر ان جيش الاحتلال أرسل تعزيزات عسكرية لمنطقة الفوار جنوب الخليل للبحث عن الشاب الذي سيطر على سلاح M16 الخاص بجندي أثناء محاولته تفتيش سيارته، حيث سيطر السائق على سلاح الجندي وجره لمسافة قصيرة قبل أن ينسحب ومعه السلاح.