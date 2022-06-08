مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاربعاء، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وادوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعرض المسجد الاقصى الى اقتحامات يومية من قبل المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.