قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء حملة اعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية طالت 18 مواطن .

واقتحم جنود الاحتلال مدن جنين ورام الله ونابلس واريحا وطولكرم واعتقلوا عددا من الشبان معظمهم أسرى محررون، وقد عُرف منهم:

1. الاسير المحرر رأفت ناصيف من طولكرم

2. محمد تركمان من جنين

3. ناصر بعجاوي من يعبد جنوب جنين

4. مؤيد أبو عزيزة من المغير شرق رام الله

5. الأسير المحرر أحمد طالب أبو بكر من يعبد جنوب جنين

6. الأسير المحرر سنان أبو عايش من روجيب شرق نابلس

7. الأسير المحرر نضال خلف الحج محمدمن بيت دجن شرق نابلس

8. عميد قدورة من نابلس

9. ساهر مسعود من نابلس

10. أيسر السمهوري من مخيم عقبة جبر في أريحا

11.الأسير المحرر عبد اللطيف الريماوي من بيت ريما غرب رام الله

12. حسني محمد عميرة من نعلين غرب رام الله

13. عبد الله أبو هشهش من مخيم الفوار جنوب الخليل

14. محمد حسن ديرية من بيت فجار جنوب بيت لحم

15. الفتى كامل عماد ديرية من بيت فجار جنوب بيت لحم

16.أشرف رائد دراغمة من طوباس

17. وأنس غالب أبو دواس من طوباس

18.ومحمد عبد الله النعسان من المغير شرق رام الله