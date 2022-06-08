جيش الاحتلال يهدد لبنان .."لن يبقى حجر على حجر"!

وطن: قال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أمير برعام، إنه في حالة الحرب مع "حزب الله" اللبناني، لن يبقي الجيش الإسرائيلي حجرا على حجر، وسيقوم بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري للحزب، وهذا ما سيكون عليه مصير كل منشاة في القرى أو المدن.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال ، مساء الثلاثاء، عن الجنرال أمير برعام، بمناسبة مرور 16 عاما مر على العدوان الإسرائيلي الثاني على لبنان، في شهر يوليو/تموز 2006، أن حزب الله يحاول فرض التحديات أمام إسرائيل لكن تلك التحديات ما تزال مردوعة جدا.

وادعى الجنرال برعام أن "الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية الذي نتج عن هذه الحرب هو خير تأكيد على قوة الردع التي خلقتها"، مضيفا أن جيش الاحتلال يرصد حركة نشطاء "حزب الله" في منطقة السياج الحدودي، محذرا من أنهم "سيدفعون الثمن، في النهاية".

وشدد برعام على أن "الجيش سيستمر بالعمل في سوريا ولبنان، سواء عبر تأمين الأمن اليومي أو من خلال المعركة الخفية بين الحروب".