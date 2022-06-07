شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية "كانديا" ترعى فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية





وطن: نظمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الصحة فعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية، وقدمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية رعايتها لفعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية.

جاء ذلك بحضور كل من منسق العلاقات العامة والدائرة الفنية في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي علاء عيساوي، ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، ومدير الصحة البيئة في وزارة الصحة الفلسطينية نادر برهوش ومنسقة المختبرات في جامعة بيرزيت لينا جرار وعيسى البيتوني خبير السلامة الغذائية، وعدداً من الأساتذة من مختلف جامعات الوطن الذين عرضوا أوراقاً بحثية متعلقة بسلامة الأغذية، كالدكتور سامر المدلل والدكتور محمد الصباح من جامعة النجاح الوطنية، والدكتور زياد عياد من جامعة القدس، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المختصة بسلامة الأغذية والصحة العامة.

في إطار ذلك، أكد نادر برهوش مدير صحة البيئة في وزارة الصحة الفلسطينية على أن الحفاظ على غذاء آمن وصحي للمستهلك هي من أهم أولويات وزارة الصحة، موضحاً بأن "اليوم العالمي للسلامة الغذائية" مهمٌ جداً كونه يلعب دوراً مهماً في تعريف الناس بمعنى السلامة الغذائية، مضيفاً، "نحرص في وزارة الصحة الفلسطينية وبالتعاون مع جميع الوزارات على مراقبة جميع السلسلة الغذائية من الحقل إلى المستهلك داخل المطاعم أو المنازل لضمان غذاء آمن وصحي للمستهلك الفلسطيني".

من جهته، أكد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك على أهمية تعزيز الوعي لدى المستهلك الفلسطيني بأهمية السلامة الغذائية من خلال برامج تثقيفية وتنفيذ أنشطة تساهم في تغيير عاداته الغذائية السيئة، مضيفاً، "نحرص في جمعية حماية المستهلك على مراقبة السوق وأخذ عينات للفحص للتأكد من سلامتها وصحتها حرصاً على تقديم الأفضل للمستهلك الفلسطيني".

وأشار هنية خلال كلمة له في الفعالية: "الآن وأكثر من أي وقت مضى، وفي ظل انتشار الأمراض والفيروسات حول العالم، من المهم للغاية أن نعزز من جهودنا للحفاظ على المنتجات آمنة للاستهلاك والتي تترتب مسؤوليتها علينا جميعاً".

بدوره، قال علاء العيساوي منسق العلاقات العامة والدائرة الفنية في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي خلال كلمة ألقاها في الفعالية، "إن سلامة الأغذية هي مسؤولية مشتركة، وإن شراكتنا المستمرة في هذا المجال مع جمعية حماية المستهلك ورعاية وزارة الصحة الفلسطينية لهذه الفعالية، ما هو إلا تأكيدٌ على نهج متّبع يسعى لتقديم أعلى مستويات الجودة للمستهلك الفلسطيني حيث إننا في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي نحرص على دعم كافة الأنشطة والمبادرات التي تهتم بالسلامة الغذائية والمستهلك الفلسطيني، مضيفاً، "يأتي هذا اليوم ليشكل دوراً مهماً في لفت الانتباه وتعزيز الجهود لمنع وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الأغذية، والإسهام في الأمن الغذائي الذي بدوره يسهم في الازدهار الاقتصادي والوصول إلى الأسواق، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف العيساوي، "إننا في شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي نحرص على الالتزام بمعايير الجودة والتقيد بالمعايير الفلسطينية والدولية في تصنيع منتجاتنا، والتي تمر بسلسلة من عمليات تطوير مستمرة وجهدٍ حثيث من خلال طواقمنا وفرقنا الفنية لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتنا التي نوّردها للسوق الفلسطينية وصولاً إلى المستهلك الفلسطيني الذي يستحق الأفضل دائماً.

وثمن العيساوي جهود جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وحرصها الدائم على أن يكون المستهلك الفلسطيني ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها على سلم أولوياتها، مشيداً بعملهم الرقابي للتأكد من سلامة الأغذية في الأسواق ومتابعة رحلة المنتج الفلسطيني لضمان وصول أفضل المنتجات وأكثرها أماناً إلى المستهلك الفلسطيني ".

يشار إلى أن اليوم العالمي لسلامة الأغذية هو يوم أقرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في السابع من حزيران2019 تحت شعار “غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة". حيث يهدف هذا اليوم إلى التذكير بأن سلامة الأغذية تندرج في تحقيق الأمن الغذائي والصحة الجيدة والتأكيد أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين الحكومات وشركات الصناعات الغذائية والمنتجين والمستهلكين على السواء.